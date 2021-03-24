Москвичам рассказали, как сервис на mos.ru помогает искать пропавших животных

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новый городской сервис «Поиск пропавших и найденных животных», который запустили в декабре 2020 года на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, становится все популярней среди горожан.

За три месяца жители города опубликовали там более 340 объявлений о потерявшихся животных, 45 кошек и собак уже вернулись домой.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл отметил, что благодаря активности и неравнодушию москвичей случаев возвращения питомцев домой становится все больше.

— Теперь хозяева, у которых пропал домашний любимец, могут разместить объявление на странице специального сервиса на mos.ru, а другие горожане — помочь найти питомца, — говорится в сообщении.

По его словам, сервис позволяет детально описать животное, отметить на карте, где его видели в последний раз, загрузить фотографии. На данный момент там размещено около 280 объявлений.

Также пользователи размещают объявления о найденных и потерявшихся животных. Среди питомцев встречаются породистые, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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