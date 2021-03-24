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В Сети появился пляжный снимок с отдыха Пугачевой и Галкина
Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

В Сети появился пляжный снимок с отдыха Пугачевой и Галкина

Ксения Монахова

Звезды

Поклонники юмориста Максима Галкина и эстрадной артистки Аллы Пугачевой поделились снимком семейства с отдыха. Фото было опубликовано в фан-аккаунте дочки звездной пары Елизаветы в Instagram.

На снимке семья в полном составе стоит на морском побережье в летних легких нарядах. Лиза держит Примадонну за руку, прижавшись к ней. А Максим Галкин посадил сына Гарри на шею.

— Летнее семейное фото, — подписали снимок в фан-аккаунте.

Поклонникам звездной семьи понравилось фото. Многие отметили, что родители и дети выглядят счастливыми. А некоторые предположили, что снимок был сделан в Юрмале в Латвии.

«Счастья вам, суперкрасивая, классная семья»; «Настоящая красивая семья!»; «Дружная семейка! Вы такие замечательные, счастливые, красивые!» — написали в комментариях.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинЛиза Галкина
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