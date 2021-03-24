Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Красная ПресняКарта всех событий

В столице продолжаются работы по созданию качественной городской среды, в частности проводится благоустройство Красной Пресни и Звенигородского шоссе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 24 марта.

По его словам, эти работы являются важной частью улучшения облика города.

— Красная Пресня — историческая улица Москвы, на которой находится множество точек притяжения для москвичей и туристов: Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания, — отметил глава города.

Сергей Собянин уточнил, что обновление Красной Пресни также поможет бизнесу. Благоустроенное пространство привлечет больше горожан и туристов в общественные места, тем самым число клиентов торговых точек и мест общественного питания увеличится.

Также столичный мэр сообщил, что благоустройство улиц, парков и прогулочных зон является инвестицией в туристическую привлекательность Москвы. Ведь чем красивее будет город, тем больше жителей разных стран захотят в нем побывать, пояснил глава столицы.

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссеФото: sobyanin.ru

— После благоустройства Красная Пресня станет более ухоженной — здесь появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят зеленой аллеей с липами, рябинами и кленами, — сказал Сергей Собянин.

Он рассказал, что на Красную Пресню вернут кустарники и деревья, которые исчезли с нее много лет назад. Также здесь появятся газоны, общественные зоны и детские площадки.

В начале Звенигородского шоссе планируется обустроить тротуары, установить опоры освещения, а все воздушные линии убрать под землю, добавил мэр.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Чермянки и создании парка «Яуза»

Пресненский районблагоустройствоСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте