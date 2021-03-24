Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

В столице продолжаются работы по созданию качественной городской среды, в частности проводится благоустройство Красной Пресни и Звенигородского шоссе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 24 марта.

По его словам, эти работы являются важной частью улучшения облика города.

— Красная Пресня — историческая улица Москвы, на которой находится множество точек притяжения для москвичей и туристов: Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания, — отметил глава города.

Сергей Собянин уточнил, что обновление Красной Пресни также поможет бизнесу. Благоустроенное пространство привлечет больше горожан и туристов в общественные места, тем самым число клиентов торговых точек и мест общественного питания увеличится.

Также столичный мэр сообщил, что благоустройство улиц, парков и прогулочных зон является инвестицией в туристическую привлекательность Москвы. Ведь чем красивее будет город, тем больше жителей разных стран захотят в нем побывать, пояснил глава столицы.

Фото: sobyanin.ru

— После благоустройства Красная Пресня станет более ухоженной — здесь появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят зеленой аллеей с липами, рябинами и кленами, — сказал Сергей Собянин.

Он рассказал, что на Красную Пресню вернут кустарники и деревья, которые исчезли с нее много лет назад. Также здесь появятся газоны, общественные зоны и детские площадки.

В начале Звенигородского шоссе планируется обустроить тротуары, установить опоры освещения, а все воздушные линии убрать под землю, добавил мэр.

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