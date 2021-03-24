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Доходный дом XIX века в Хамовниках отреставрируют
Фото: mos.ru/news

Доходный дом XIX века в Хамовниках отреставрируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Кропоткинский переулок, 10с1Карта всех событий

Двухэтажный дом в столичных Хамовниках, который был построен в 1871 году, будет отреставрирован. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 24 марта.

Здание можно будет арендовать на аукционе по льготной цене «1 рубль за 1 квадратный метр». Площадь дома составляет более 353 квадратных метров.

Доходный дом, который уже выставили на торги, является объектом культурного наследия. Он расположен недалеко от станции метро «Парк культуры».

Победитель торгов сможет заключить с городом договор аренды сроком на 49 лет. В течение пяти лет инвестор обязан исследовать объект, создать проект реставрации и привести здание в порядок.

— После выполнения обязательств по сохранению объекта победитель торгов сможет продолжить арендовать его по льготной ставке — один рубль за квадратный метр в год, — сказал заммэра.

Главный дом городской усадьбы стоит на первой линии Кропоткинского переулка, и является ценным элементом композиционно-планировочной структуры квартала, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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