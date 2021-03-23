Крыши двух исторических зданий отремонтируют на Ленинградском проспекте

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 1 Карта всех событий

Крыши двух объектов культурного наследия на Ленинградском проспекте отремонтируют в этом году. Работы являются частью региональной программы капитального ремонта.

Реставрация пройдет в двух домах на Ленинградском проспекте — № 1 и 27.

В ходе ремонта рабочие поменяют покрытие скатной кровли, починят систему водостока и утеплят чердачные перекрытия.

В процессе ремонта объекты регулярно проверяются специалистами Департамента культурного наследия города Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что жители 27 тысяч московских домов подключились к платформе «Электронный дом».

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