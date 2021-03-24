Бесконтактную оплату проезда ввели на маршруте Москва — Тверь

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесконтактную оплату проезда впервые в России ввели в пригородном сообщении на маршруте Москва — Тверь. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в среду, 24 марта.

Уточняется, что пассажиры смогут оплатить проезд на турникете банковской картой или смартфоном с бесконтактной системой оплаты.

— Это стало возможно благодаря технологии Fast Track, которая поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и «Мир», — отметили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что система способна самостоятельно вычислить нужный тариф. Она спишет сумму после активации поездки на станции отправления и ее завершения по прибытии.

Такая система оплаты действует только в скоростных поездах «Ласточка» 7000-й нумерации. Линейка поездов с бесконтактной оплатой проезда будет расширена, добавили в РЖД.

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