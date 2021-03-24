Дом с византийским орнаментом построят на юге Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Архитектора Щусева Карта всех событий

Интересную архитектонику придадут фасаду жилого дома № 14 на ЗИЛе. Один корпус облицуют специальными панелями, повторяющими византийский орнамент, второй — «волнообразными» элементами из декоративной штукатурки. Об этом в среду, 24 марта, сообщил главный московский архитектор и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Общая площадь жилого здания составляет 30 тысяч квадратных метров и располагается на участке между улицами Родченко и Архитектора Щусева. Новостройка в перспективе будет иметь два корпуса разной высотности и этажности.

Корпус 14.2 напомнит Г-образную форму, его облицовка будет сделана из светлого оттенка. Архитекторы создадут имитацию византийского орнамента, напоминающую вышивку крестиком. А со стороны двора облицовку стен выполнят из клинкерного кирпича терракотовых оттенков.

Корпус 14.1 будет состоять из 16-этажной секции и одноэтажного строения под коммерческие площади и будет иметь «волнообразные» фасады. С 6-го по 16-й этаж отделку выполнят с применением декоративной штукатурки, а фасады остеклят. Первые этажи корпусов предназначены для размещения коммерческих помещений и будут иметь отдельные входы со стороны улицы.

Для новостроек будет построен одноуровневый подземный паркинг, рассчитанный на 119 автомобилей. Въезд и выезд автотранспорта на подземную автостоянку будет осуществляться со стороны улицы Архитектора Щусева. Также будет предусмотрено наличие автомойки и технических помещений.

Застройщик уже приступил к устройству фундаментной плиты четырнадцатого дома. Окончание строительства планируется в четвертом квартале 2023 года.

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