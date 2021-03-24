«Какая нежность»: Виктория Дайнеко предстала перед поклонниками в романтичном образе

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко поделилась с фанатами нежной фотографией. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото звезда стоит в платье молочного цвета с открытой спиной. Теплый макияж в пастельных тонах и распущенные волосы дополнили романтичный образ.

— Какие планы на день? — поинтересовалась Дайнеко у своих поклонников.

Певица Дакота отметила, что образ у коллеги по цеху получился шикарным.

— Какая красотка, — написала Рита.

Поклонники певицы присоединились к восторженным отзывам Дакоты. Многие написали, что Дайнеко очень идет такой трогательный образ.

«Какая красивая»; «Стройная красотка»; «Какая нежность», — написали в комментариях.

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