Третьяковская галерея представила выставку «Александр Бенуа и его «Мир искусства»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Третьяковская галерея продолжает знакомить зрителей с вехами в развитии русского рисунка XVIII — начала ХХ века и представляет вниманию публики выставку «Александр Бенуа и его «Мир искусства». До 16 мая в главном здании проходит выставка, приуроченная к юбилею блестящего историка-исследователя А. Н. Бенуа.

Понятие «Мир искусства» включает целый комплекс явлений — журнал, выставки и художников, которые объединились вокруг издания журнала и составили его редакцию. Коллектив единомышленников образовался на основе петербургского кружка для совместного изучения искусства. Название «Мир искусства» выражало общий смысл и эстетическую программу движения — ценность «всех эпох истории искусств».

В круг любимых тем и образов «кружковцев» входили «путешествия» во времени и пространстве европейского искусства, далекие эпохи, которые, благодаря стилизации форм и обращению к историческим техникам, звучали «эхом прошедшего времени» в их произведениях.

На выставке представлены образцы книжных и журнальных иллюстраций, элементов оформления книги, открытки А. Бенуа, К. Сомова, Е. Лансере, М. Добужинского, А. Остроумовой-Лебедевой.

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