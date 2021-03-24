Выставка «Рисунки на обоях: музей вымышленных существ» открылась на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку «Рисунки на обоях: музей вымышленных существ». До 11 апреля экспозиция, в которой представлены инсталляции и скульптуры современных художников, открыта в читальном зале павильона «Книги» на ВДНХ. Выставку можно посетить бесплатно, сообщается на сайте центра.

Павильон «Книги» превратился в зал биологического музея с витринами, в которых находятся вымышленные насекомые, и карточками с шуточными описаниями особенностей их строения и поведения. Сказочных мотыльков и бабочек можно увидеть среди листьев растений и на книжных полках.

На создание этих инсталляций художницу Ирину Турченко вдохновили причудливые орнаменты и силуэты, которые рисовало ее воображение при разглядывании рисунков на обоях.

Экспозицию дополняют скульптуры Ольги Колосовой. В ее работах прослеживается процесс обратного превращения: реальные существа трансформируются в почти абстрактные и нереалистичные формы.

Читайте также: Новая Третьяковка впервые сопоставит искусство эпохи романтизма в России и Германии