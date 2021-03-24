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Территории бывших промзон в Москве планируют интенсивно развивать
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Территории бывших промзон в Москве планируют интенсивно развивать

Виктория Родимкина

Город

В столице благодаря проектам комплексного развития территорий бывших промзон создадут более 500 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около семи триллионов рублей. В бюджет Москвы поступит около трех триллионов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в городе были сокращены. Условия развития территорий в столице определяются за 170 дней.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади более 1,9 тысячи гектаров.

На территории бывших промзон будут строиться современные кварталы с производствами, отвечающими существующим экологическим стандартам, технопарки, социальная и дорожная инфраструктура.

— Мы намерены привлечь частных инвесторов к развитию бывших промзон для того, чтобы в новых микрорайонах строилось не только жилье и офисные здания, но и создавались современные производства, — сказал заммэра.

Руководитель рабочей группы «Социальные инициативы» Агентства стратегических инициатив при президенте РФ Елена Николаева отметила, что редевелопмент старых промзон является общемировым трендом.

— Москва как один из крупнейших мегаполисов мира не может оставаться в стороне от этого процесса. Производственные площадки, ранее находившиеся на окраинных районах, по мере развития становятся если не центральными, то вполне близкими к уже обновленному центру мегаполиса территориями, — пояснила специалист.

Елена Николаева уточнила, что город и предпринимательское сообщество ищут способы наилучшего использования этой территории.

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