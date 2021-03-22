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Соцобъекты планируют строить по типовым проектам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Соцобъекты планируют строить по типовым проектам

Алексей Хорошилов

Общество

С 2021 года в России могут ввести типовое проектирование зданий социальных объектов - школ, детских садов, больниц, культурных и спортивных центров, возводимых на бюджетные средства. Эксперты отмечают, что это позитивно скажется на развитии стального строительства, поскольку типовые объекты зачастую представляют собой строения из металлоконструкций.

Поправки в соответствующий проект уже внесли в Минстрое России. В феврале 2021 года в Российском союзе строителей состоялось заседание комиссии по градостроительной деятельности и типовому строительству под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова. Члены комиссии посчитали, что типовые проекты могут ощутимо сэкономить средства на строительство соцобъектов, если их включить в Единый каталог экономически эффективной проектной документации повторного использования.

В России планируют создать единую базу типовых проектов зданий на стальных каркасах.

— Объекты, построенные с применением металлоконструкций могут быть сопоставимы по цене с изделиями из сборного железобетона, однако возводятся на порядок быстрее, — отмечает заведующий сектором высотных зданий и сооружений Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени Кучеренко Денис Конин.

Планируется, что типовые проекты будут предоставлять госзаказчикам на безвозмездной основе. Разрабатывать проекты будут для основных объектов социальной сферы - школ, детских садов, больниц, поликлиник и так далее.

Генеральный директор Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов считает, что многократное применение типовых проектов уменьшит время, выделяемое на проектирование, примерно на 40 процентов и как следствие - сэкономит средства.

— Это перспективное направление для решения задач по обеспечению населения социально значимыми инфраструктурными объектами. В России реализуется большая программа по реновации, в которой технология стального строительства может раскрыть главные преимущества - скорость, качество и экологичность, — сказал Данилов.

В частности, типовые проекты станут важны для районов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, когда нужно в кратчайшие сроки восстановить жилую и общественную инфраструктуру.

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Минстрой РФсоцобъектстроительство
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