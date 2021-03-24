Власти выделили на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году

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В 2021 году правительство России выделило на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы.

По его словам, на обеспечение жильем детей-сирот выделили десять миллиардов рублей, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Кравцов добавил, что в России продолжают ликвидировать задолженность по обеспечению сирот жильем. По его словам, работы идут в темпе, который позволяет бюджет, сообщает РИА Новости.

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