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Власти выделили на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Власти выделили на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

В 2021 году правительство России выделило на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы.

По его словам, на обеспечение жильем детей-сирот выделили десять миллиардов рублей, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Кравцов добавил, что в России продолжают ликвидировать задолженность по обеспечению сирот жильем. По его словам, работы идут в темпе, который позволяет бюджет, сообщает РИА Новости.

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