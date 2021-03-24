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Кровлю жилого дома 1938 года постройки отремонтируют в Алексеевском районе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Кровлю жилого дома 1938 года постройки отремонтируют в Алексеевском районе

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 124к3 Карта всех событий

В жилом здании Наркомтяжпрома в Алексеевском районе, построенном в 1938 году, отремонтируют кровлю. Жилой дом является объектом культурного наследия. Он попал в этом году под столичную программу капитального ремонта. Об этом в среду, 24 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Историческое здание Наркомтяжпрома было создано по проекту архитектора М. Ф. Гунгера и является частью дома 124, состоящего из 11 корпусов. Здание расположено по адресу проспект Мира, дом 124, корпус 3. Вдоль фасада объекта, а также вдоль крыльев по улицам Кибальчича и Маломосковской располагается колоннада упрощенного дорического ордера, объединяющая первый и второй этаж.

В ходе капитального ремонта рабочие полностью обновят покрытие скатной кровли, отремонтируют систему водостока, а также местами утеплят перекрытия на чердаках, что позволит повысить энергоэффективность жилого дома в целом. При необходимости проведут замену обрешетки на скатных металлических крышах, осуществят частичную или полную замену стропил и мауэрлата, обработают огнебиозащитными составами деревянные конструкции и заменят люки и выходы на чердак и кровлю.

Рядом с историческим зданием установят информационные стенды. Там можно найти данные подрядной организации, проводящей ремонт, и контактные данные уполномоченных сотрудников.

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