Россия примет ответные меры, если США будут создавать для нее «трудные дни»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о перспективах развития российско-американских отношений. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости.

По мнению государственного деятеля, если США будут провоцировать неблагоприятные дни в отношении Российской Федерации, нашей стране придется пойти на вынужденные меры и ответить на подобные действия.

— Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить, — прокомментировал секретарь.

О таких перспективах Николай Патрушев рассказал журналистам в среду, 24 марта, комментируя слова помощника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Читайте также: СМИ: Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке