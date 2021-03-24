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Россия примет ответные меры, если США будут создавать для нее «трудные дни»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Россия примет ответные меры, если США будут создавать для нее «трудные дни»

Елизавета Борисова

Власть

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о перспективах развития российско-американских отношений. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости.

По мнению государственного деятеля, если США будут провоцировать неблагоприятные дни в отношении Российской Федерации, нашей стране придется пойти на вынужденные меры и ответить на подобные действия.

— Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить, — прокомментировал секретарь.

О таких перспективах Николай Патрушев рассказал журналистам в среду, 24 марта, комментируя слова помощника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана.

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