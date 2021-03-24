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Экономист объяснил главную причину обновления российских банкнот
Фото: moscow-live

Экономист объяснил главную причину обновления российских банкнот

Елена Фролова

Экономика

Обновление российских купюр позволит сократить число подделок в России. Такое мнение руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев высказал порталу Nation News.

В России выпускаются банкноты по образцу 1997 года. В целях обеспечения современного уровня безопасности, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах, им требуется обновление. По мнению Александра Разуваева, нужно не просто изменить внешний вид бумажных денег, но и вернуться к политике сильного рубля. Эксперт считает, что государству необходимо провести деноминацию, с помощью которой получится сократить число наличных.

— Деноминация должна быть один к ста. Можно вернуть копейку. Тогда сто нынешних рублей станут одним рублем соответственно. В этом случае деньги будут другими, — отметил экономист.

По его словам, вместо 50 тысяч рублей будет 50 рублей. Таким образом, из-за низкой инфляции исчезнет необходимость в выпуске банкноты номиналом десять тысяч рублей. Эксперт также добавил, что мошенники чаще всего подделывают купюру номиналом тысяча рублей. Обновление банкнот позволит дать им более серьезную степень защиты. В результате сократится число фальшивомонетчиков.

Читайте также: Новый дизайн банкнот в РФ будет похож на купюры в 200 и 2000 рублей

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