Экономист объяснил главную причину обновления российских банкнот

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Обновление российских купюр позволит сократить число подделок в России. Такое мнение руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев высказал порталу Nation News.

В России выпускаются банкноты по образцу 1997 года. В целях обеспечения современного уровня безопасности, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах, им требуется обновление. По мнению Александра Разуваева, нужно не просто изменить внешний вид бумажных денег, но и вернуться к политике сильного рубля. Эксперт считает, что государству необходимо провести деноминацию, с помощью которой получится сократить число наличных.

— Деноминация должна быть один к ста. Можно вернуть копейку. Тогда сто нынешних рублей станут одним рублем соответственно. В этом случае деньги будут другими, — отметил экономист.

По его словам, вместо 50 тысяч рублей будет 50 рублей. Таким образом, из-за низкой инфляции исчезнет необходимость в выпуске банкноты номиналом десять тысяч рублей. Эксперт также добавил, что мошенники чаще всего подделывают купюру номиналом тысяча рублей. Обновление банкнот позволит дать им более серьезную степень защиты. В результате сократится число фальшивомонетчиков.

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