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Запуск ракеты «Союз МС-18» покажут в прямом эфире на уличных экранах в Москве
Фото: Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Запуск ракеты «Союз МС-18» покажут в прямом эфире на уличных экранах в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Никитский переулок, 7с1Карта всех событий

В Москве на уличных экранах 9 апреля покажут запуск космического корабля «Союз МС-18». Трансляция приурочена к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.

Запуск станет 146-м пилотируемым полетом для этой серии ракет. Экипаж будет состоять из россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта из США Марка Ванде Хая. Они пробудут на МКС около полугода.

Полутораминутный ролик будет транслироваться на экранах, которые находятся на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате и других.

Москвичи 9 апреля с полудня смогут увидеть сам запуск. Анонс предстоящего события уже транслируется на рекламных щитах столицы.

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