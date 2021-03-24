Запуск ракеты «Союз МС-18» покажут в прямом эфире на уличных экранах в Москве
В Москве на уличных экранах 9 апреля покажут запуск космического корабля «Союз МС-18». Трансляция приурочена к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.
Запуск станет 146-м пилотируемым полетом для этой серии ракет. Экипаж будет состоять из россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта из США Марка Ванде Хая. Они пробудут на МКС около полугода.
Полутораминутный ролик будет транслироваться на экранах, которые находятся на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате и других.
Москвичи 9 апреля с полудня смогут увидеть сам запуск. Анонс предстоящего события уже транслируется на рекламных щитах столицы.
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