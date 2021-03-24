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Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга по уровню интереса к психотерапии
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга по уровню интереса к психотерапии

Елена Фролова

Здоровье

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга по уровню интереса к психотерапии. Соответствующее исследование провели аналитики одного из известных поисковых сервисов. Об этом сообщили «Невские новости».

Оказалось, что в Северной столице запросов по данной теме на 37 процентов выше, чем в других мегаполисах. Например, в Москве этот показатель составляет 16 процентов. Также уточняется, что в топ-3 вошел Воронеж. В первой десятке списка оказались Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, Волгоград, Пермь и Ростов-на-Дону.

Исследование приурочено к Международному дню борьбы с депрессией, который отмечается 24 марта. Аналитики отмечают, что чаще всего пользователи задают вопросы о ментальном здоровье. Например, они пытаются узнать, как распознать депрессию, что нужно делать, чтобы с ней справиться, какой метод самый эффективный. Некоторые спрашивали, помогает ли йога и медитация избавиться от стресса, а также может ли депрессия вернуться.

Помимо этого, исследователи отметили, что интерес к тревожности и психотерапии у людей вырос в полтора раза за последние пять лет.

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депрессияСанкт-Петербургтревожность
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