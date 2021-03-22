Психотерапевт объяснила, как пандемия повлияла на весеннее обострение у людей

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Многие медики отмечают, что по окончании зимы эмоционально-психическое состояние некоторых людей меняется не в лучшую сторону. Часто этот период называют «весенним обострением». Как на людях сказывается пандемия коронавируса, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ольга Матвиевская рассказала в эфире «Царьграда».

— Сезонные депрессии действительно бывают, и это подтверждается многочисленными исследованиями. Чаще всего это связано с гормоном мелатонином, который отвечает за ритм «сон — бодрствование» и за настроение, — отметила Ольга Матвиевская.

По ее словам, зима считается тяжелым временем, потому что световой день — короткий, а людям не хватает солнечного света. Поэтому весной, когда солнце еще не успевает пробиваться сквозь тучи, многие чувствуют обострение существующих психологических проблем.

— А в этом году у нас весеннее обострение сопровождается историей с COVID-19,— добавила эксперт.

По ее мнению, особенно серьезно этот период скажется на тех, кто постоянно следит за новостями, связанными с коронавирусом, или сами переболели, или это коснулось кого-то из близких.

— К тому же у многих истощена иммунная система и резервы организма на психологическом уровне, поскольку большинство людей все-таки столкнулись с SarsCov-2, — пояснила Ольга Матвиевская.

При этом она подчеркнула, что чаще всего депрессия возникает из-за дефицита в организме серотонина и норадреналина, тех самых нейромедиаторов, которые в народе называют «гормонами счастья».

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