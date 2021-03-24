Утечку на теплосети на западе Москвы локализовали
Россия, Москва, 1-я Бородинская улица, 3Карта всех событий
На западе столицы была обнаружена утечка на теплосети, на месте работают специалисты. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в среду, 24 марта.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица 1-я Бородинская, дом № 3. Утечку удалось локализовать.
— Место утечки локализовано, вытекание воды прекращено. Все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением, — говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента коммунального хозяйства столицы отметили, что территорию огородили для безопасности горожан.
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