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Утечку на теплосети на западе Москвы локализовали
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Утечку на теплосети на западе Москвы локализовали

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 1-я Бородинская улица, 3Карта всех событий

На западе столицы была обнаружена утечка на теплосети, на месте работают специалисты. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в среду, 24 марта.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица 1-я Бородинская, дом № 3. Утечку удалось локализовать.

— Место утечки локализовано, вытекание воды прекращено. Все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением, — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента коммунального хозяйства столицы отметили, что территорию огородили для безопасности горожан.

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