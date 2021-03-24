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Минтруд РФ рассказал, сколько людей работает удаленно
Фото: pixabay.com

Минтруд РФ рассказал, сколько людей работает удаленно

Елизавета Борисова

Общество

По официальной статистике, количество граждан, работающих дистанционно, составляет приблизительно три миллиона. Об этом в среду, 24 марта, сообщил заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов.

Руководитель Минтруда Антон Котяков сообщал в конце ноября 2020 года о том, что на тот момент в стране дистанционно работало около 3,7 миллиона сотрудников.

По данным Андрея Пудова, в допандемическое время людей, работающих удаленно, было гораздо меньше — 30 тысяч. Однако показатели изменились, теперь их более трех миллионов. Об этом заместитель рассказал в ходе заседания комитета Госдумы, сообщает РИА Новости.

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