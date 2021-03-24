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Лобода предложила Урганту лечить коронавирус необычным способом
Фото: instagram.com/urgantcom

Лобода предложила Урганту лечить коронавирус необычным способом

Виктория Федотова

Звезды

Заболевший коронавирусом телеведущий Иван Ургант поблагодарил тех, кто ему позвонил «с вопросом жив ли». Он отметил, что после сообщений о болезни ему многие писали и звонили.

Поскольку конкретных лекарств от коронавирусной инфекции еще нет, Урганту предлагали разные средства для лечения болезни, в частности, артистка Светлана Лобода предложила ему в качестве необычного народного средства пить барсучий жир.

— Леонид Агутин сказал, что медвежий жир повышает иммунитет, — сообщил шоумен.

Перед этим соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев пошутил над заболевшим коллегой.

— Ночью ему приснилось, что он врывается в студию в свет софитов, но, открыв глаза, он понял, что это холодильник, обрадовался, взял колбаску и пошел досыпать! — заявил Хрусталев.

Видео опубликовано на YouTube.

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