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«Никого не подвел»: Алла Михеева прокомментировала уход Ивана Урганта в самоизоляцию
Фото: instagram.com/egorkreed

«Никого не подвел»: Алла Михеева прокомментировала уход Ивана Урганта в самоизоляцию

Ростислав Зубков

Звезды

Телеведущий Иван Ургант продолжит работать удаленно, несмотря на выявленный у него коронавирус. Об этом «Вечерней Москве» сообщила актриса Алла Михеева, которая представляет в «Вечернем Урганте» рубрику «Острый репортаж».

Изначально о заражении ковидом Ургант сообщил в соцсетях. Он поблагодарил поклонников за беспокойство и теплые слова, отметив, что ушел в самоизоляцию, и пообещал поделиться подробностями происходящего в очередном выпуске своего шоу.

В свою очередь Алла Михеева пожелала «своему дорогому шефу» скорейшего выздоровления и выразила уверенность, что он спокойно переболеет и поправится.

— Он у нас молодой, здоровый. Вы посмотрите, как он удачно в пандемию отработал: ни разу никого не подвел. Я думаю, он без проблем проживет эту болезнь, и желаю, чтобы он даже не заметил ее, — сказала собеседница «ВМ».

Она добавила, что вечером в понедельник, 22 марта, Ургант «порадует зрителей в режиме онлайн» из дома.

Ранее об этом также сообщили в пресс-службе Первого канала. Там подтвердили, что бессменный ведущий развлекательного шоу «Вечерний Ургант» проведет эфир удаленно. Чувствует Ургант себя «неплохо», уточнили представители канала.

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