Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел COVID-19

Фото: Официальный сайт президента России

Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса.

Во время собрания премьер-министр поблагодарил чиновников за решение вопросов по развитию Кузбасса, а также рассказал о болезни Орешкина.

— К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь, — заявил Мишустин.

Премьер-министр также отметил вклад помощника президента в разработку программы по развитию Кузбасса. Мишустин заявил, что для осуществления наработок по проекту Орешкин «очень много работал», сообщает ТАСС.

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