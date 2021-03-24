Пик звездопада Лириды придется на 21–22 апреля

Фото: Пресс-служба Московского планетария

В период 21–22 апреля звездопад Лириды достигнет своего пика. Максимальная скорость составит 18 метеоров в час. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба Московского планетария.

По прогнозам Международной метеорной станции, поток Лириды активизируется с 14 по 30 апреля 2021 года. Радиант апрельского звездопада лежит рядом с созвездием Лиры, что объясняет его название.

Напомним, метеорный поток Лириды является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих. Он образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет. 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час, сообщает ТАСС.

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