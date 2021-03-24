Транспортное движение по Крымскому мосту могут ограничить 31 марта и 1 апреля

Фото: most.life / Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Ространснадзор планирует ограничить транспортное движение по Крымскому мосту 31 марта и 1 апреля. Об этом в среду, 24 марта, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ.

На Крымском мосту проведут тренировки по противопожарной безопасности. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.

Ведомство призывает автовладельцев учитывать возможные ограничения при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост.

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