Госдума приняла закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента РФ

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект во исполнение поправок к Конституции, благодаря которому президент России Владимир Путин сможет снова баллотироваться на пост главы государства.

В новом приложении к Конституции России установлено, что на новых выборах в президенты не будут учитываться старые сроки, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента страны. Ограничение числа сроков на будущее будет сохранено.

В новом законопроекте также установлено, что президентом страны не сможет стать гражданин моложе 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет. Кроме того, кандидат в президенты не будет иметь право на двойное гражданство и вид на жительство другого государства.

Документ вводит возрастной ценз в 30 лет для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии России. А также уточняет критерии кандидатов на выборах депутатов Госдумы, сообщает ТАСС.

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