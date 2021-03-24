Нумеролог объяснил, как узнать финансовую предрасположенность по дате рождения

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Большинство людей интересуется вопросом финансовой стабильности. Бывает, что человек трудится сутками, а денег так и нет. В таких случаях невольно возникают мысли о предназначениях судьбы. Как определить предрасположенность человека к финансам по дате рождения, астролог, нумеролог и таролог Вадим Безделев рассказал ФАН.

— Для начала необходимо сложить все цифры до однозначного числа (от 1 до 9). Например, 13.07.1997. Складываем: 1 + 3 + 7 + 1 + 9 + 9 + 7 = 37; далее — 3 + 7 = 10; 1 + 0 = 1. Наше искомое число — 1, — объяснил Вадим Безделев.

После этого человек должен ознакомиться со значением полученной цифры.

Один

В нейроцифрологии это число обозначает бедность. При этом не нужно сразу отчаиваться. Обладателям данной цифры нужно зарабатывать собственными руками. Они могут заняться рукоделием, строительством, гончарным делом и любым другим ручным трудом. Дело в том, что эти люди понимают, что деньги не падают с небес, поэтому им нужно прикладывать много усилий.

Два

Эти люди являются хорошими координаторами. Согласно нейроцифрологии, они хорошие помощники. То есть «двойки» должны помогать другим. Таким людям хорошо подойдут медицина, коучинг, психология и подобное. Главное — следовать одному принципу: нужно оказывать содействие окружающим.

Три

Представители данной цифры хороши в любом деле. Тройка — цифра богатства, поэтому «тройкам» рекомендовано использовать свое число по максимуму. Им подойдет та сфера деятельности, где они смогут создавать что-то новое. Например, проектная деятельность или работа в детском саду. Кроме того, эти люди могут помогать зарабатывать другим.

Четыре

Это люди по своей сути стремятся к стабильности во всем, в том числе в работе. Они досконально соблюдают все установленные правила. Таким образом, «четверкам» для успеха и богатства нужно выполнять свою работу так, чтобы это не противоречило регламентам и законам. Вместе с тем эти люди являются прирожденными лидерами. Они вполне могут пройти все ступени служебной лестницы. По словам Вадима Безделева, этим людям всегда нужно иметь финансовые сбережения.

Пять

Представители данного числа — отличные управители и помощники. Как объяснил астролог, в пятерке содержится кармический урок. Он гласит, что деньги не являются главным в жизни. Поняв это, «пятерки» смогут стать хозяевами собственных средств. В обратном случае они так и не достигнут успеха. Главным предназначением этих людей считается умение направлять и воодушевлять других. Им можно выбрать ту сферу деятельности, которая так или иначе связана со взаимодействием с другими людьми.

Шесть

Все самое прекрасное в этот мир приносят именно носители данного числа. Им предначертано работать в живописи, бьюти-индустрии и других областях, где можно создавать эстетическую красоту. «Шестеркам» для финансового благополучия нужно выполнять свою работу идеально, да еще и так, чтобы ее результатами наслаждались окружающие.

Семь

В постоянной динамике находятся «семерки». Они любят путешествовать, ездят в командировки и спонтанные поездки. У этих людей не будет карьерного роста, если они будут постоянно сидеть на месте. Чаще всего обладатель данной цифры не похож на других. Именно ему приходят на ум уникальные идеи. Если его деятельность будет направлена на что-то новое и неизвестное, то этого человека ждет успех.

Восемь

«Восьмерки» хорошо проявляют себя внутри системы. Обычно эти люди являются госслужащими, работниками школы и так далее. Они прекрасно могут хранить ценности. Кроме того, носители данной цифры склонны к семейному бизнесу.

Девять

К этим людям финансовое благополучие придет тогда, когда они помогут другим по жизни. Они могут быть прекрасными наставниками и учителями. «Девятки» должны передавать накопленный опыт. Этим людям рекомендовано не жадничать. Наоборот, они должны отдавать все свое время, силы и другие ресурсы другим. То есть, согласно нейроцифрологии, эти люди будут успешны в благотворительности.

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