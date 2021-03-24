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Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля
Фото: Pixabay

Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля

Анастасия Волоснова

Туризм

Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

Уточняется, детям до 12 лет не нужно будет делать тесты на коронавирус.

— Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина, — заявили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что Кипр будет обеспечивать безопасный отдых для всех прилетевших в Кипр туристов. Однако все посетители острова должны будут соблюдать антиковидные меры, сообщает ТАСС.

Кипр ввел запрет на въезд в страну 21 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. После улучшения эпидемиологической ситуации Кипр разрешал въезд для путешественников из стран ЕС и Европейской экономической зоны с 1 марта.

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Кипрпандемиякоронавирус
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