Сербия запретила въезд в страну для иностранцев, которые не привились от COVID-19

Флаг Сербии

Сербия ужесточила условия въезда в страну. Теперь на территорию государства смогут попасть только иностранцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

Решение было принято на фоне роста числа новых случаев коронавируса.

— Въезд в Сербию будет разрешен только иностранцам, которые приняли две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» или Sinopharm, в ситуации с AstraZeneca — одну дозу. Что касается граждан Сербии, то у них будет два варианта въезда в страну: или полная вакцинация с подтверждением, или негативны ПЦР-тест, — пояснил Гойкович.

По его словам, закрытие торговых центов и других развлекательных заведений позволило стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Сербии. Он добавил, что в настоящее время власти не планируют снимать запреты на работу кафе, ресторанов и других объектов.

Сообщается, что в ближайшее время правительство республики утвердит предложенные кризисным штабом меры, сообщает ТАСС.

Сейчас Сербия занимает второе место в Европе по числу привитых человек на один миллион жителей. В стране прививку от коронавируса сделали более 2,206 миллиона граждан.

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