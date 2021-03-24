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Вокзал построят на базе станции Переделкино МЦД-4 к 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Вокзал построят на базе станции Переделкино МЦД-4 к 2022 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-ПеределкиноКарта всех событий

Во время реконструкции станции Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) для запуска МЦД-4 построят современный городской вокзал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 24 марта.

По его словам, старую пригородную платформу преобразуют в современный вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути. Также там предусмотрят выход на платформы и к кассам. Работы по реконструкции завершатся в 2022 году.

Андрей Бочкарев уточнил, что открытие четвертого маршрута Московского центрального диаметра улучшит обслуживание 23 районов города, в которых проживают свыше 2,5 миллиона человек.

Жители подмосковных городов Апрелевка, Реутов, Балашиха, Железнодорожный и других смогут экономить в пути до 40 процентов времени, сообщает Центр градостроительной политики и строительства Москвы.

Читайте также: Встретимся на вокзале: железнодорожные станции Москвы хотят превратить в торгово-развлекательные центры

реконструкциявокзалМосковский центральный диаметр (МЦД)
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