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Людям с туберкулезом советуют повременить с прививкой от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Людям с туберкулезом советуют повременить с прививкой от COVID-19

Елизавета Борисова

Здоровье

Людям, болеющим туберкулезом, разрешено прививаться от COVID-19, однако не в активной фазе заболевания. Об этом в среду, 24 марта, сообщает директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ и главный внештатный специалист-фтизиатр министерства Ирина Васильева.

Находясь в активной фазе, туберкулез вызывает воспалительные процессы в организме человека. Провакцинироваться можно только после перехода такой фазы в более тихую. Пациенты с туберкулезом находятся в группе риска по COVID-19.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал в августе прошлого года первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы еще две вакцины — от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Депздрав: Самый низкий в РФ уровень заболеваемости туберкулезом выявлен в Москве

запреттуберкулезроссийская вакцина
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