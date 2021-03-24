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Видео-обманка «танцующего» миллионера набрало более миллиона просмотров
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Видео-обманка «танцующего» миллионера набрало более миллиона просмотров

Виктория Федотова

Курьезы

Новое видео итальянского бизнесмена Джанлука Вакки, известного как «танцующий» миллионер, набрало более миллиона просмотров. Мужчина записал шуточное видео-обманку, в котором сымитировал полет на вертолете.

На кадрах видно, что он сидит в наушниках, на заднем фоне — вечерний город с высоты птичьего полете, в лицо знаменитости дует ветер, на деле оказывающийся феном. По факту Вакки стоял у плазменного экрана с изображением города, над его головой был пластиковый стул, изображающий кабину вертолета.

— Самый безопасный способ путешествовать сейчас, — написал блогер в TikTok.

Ролик был также размещен в Instagram, в общей сложности он набрал 1,2 миллиона просмотров.

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