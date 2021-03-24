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Дополнительные поезда запустят на четырех направлениях МЖД с 28 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дополнительные поезда запустят на четырех направлениях МЖД с 28 марта

Виктория Родимкина

Транспорт

Дополнительные поезда начнут курсировать на Павелецком, Савеловском, Казанском и Горьковском направлениях Московской железной дороги (МЖД) с 28 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 24 марта.

В транспортной компании уточнили, что такое решение было принято в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения. Дополнительные электрички запустили на наиболее популярных направлениях.

— Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать с 28 марта, еще два — с 24 и 25 апреля, — уточнили в компании.

Помимо этого, у десяти электричек будет скорректирован маршрут, у девяти — поменяется периодичность движения. В пресс-службе призвали пассажиров заранее планировать маршрут и время поездки.

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