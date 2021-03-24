Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, когда в столичном регионе можно будет гулять без шапки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стало известно, когда в столичном регионе можно будет гулять без шапки

Елена Фролова

Город

Сменить теплую одежду на более легкую жители столичного региона смогут к середине апреля. Об этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИАМО.

— Убрать зимнюю одежду в шкаф можно будет тогда, когда средняя суточная температура воздуха на улице будет устойчиво превышать пять градусов. В соответствии с климатическими особенностями обычно это происходит в апреле. Согласно нашим предположениям, приблизительно в это время Московский регион освободится от снега, — отметила Татьяна Позднякова.

По ее словам, пока снежный покров создает охлаждающий эффект, так как «оттягивает на себя» часть тепла из воздуха. Главный специалист столичного метеобюро добавила, что примерно с 15 апреля можно будет выходить из помещения на улицу без головного убора, а также в легкой куртке и обуви.

Читайте также: Синоптик пообещал москвичам «персиковое» лето

погода в Москветеплотеплая одежда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В итоге в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте