Стало известно, когда в столичном регионе можно будет гулять без шапки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сменить теплую одежду на более легкую жители столичного региона смогут к середине апреля. Об этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИАМО.

— Убрать зимнюю одежду в шкаф можно будет тогда, когда средняя суточная температура воздуха на улице будет устойчиво превышать пять градусов. В соответствии с климатическими особенностями обычно это происходит в апреле. Согласно нашим предположениям, приблизительно в это время Московский регион освободится от снега, — отметила Татьяна Позднякова.

По ее словам, пока снежный покров создает охлаждающий эффект, так как «оттягивает на себя» часть тепла из воздуха. Главный специалист столичного метеобюро добавила, что примерно с 15 апреля можно будет выходить из помещения на улицу без головного убора, а также в легкой куртке и обуви.

Читайте также: Синоптик пообещал москвичам «персиковое» лето