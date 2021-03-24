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Синоптик пообещал москвичам «персиковое» лето
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал москвичам «персиковое» лето

Юлия Курганова

Город

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз на лето 2021 года в Москве.

— Лето я бы назвал оранжевым или даже персиковым. Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном такого цвета. Причем это относится не только к столице, но и к большей части европейской территории России, — рассказал он в эфире НСН.

По словам Тишковца, средняя температура сезона будет примерно на один градус выше, чем обычно, в июне и в июле показатель будет превышен на два градуса. Второй месяц лета ожидается засушливым, а в июне и августе выпадет норма осадков.

Синоптик отметил, что такое лето является идеальным для отдыха, в том числе и пляжного.

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летоЕвгений ТишковецМосква
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