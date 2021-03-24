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Назван срок, когда подмосковные гадюки выйдут из спячки
Фото: pixabay.com

Назван срок, когда подмосковные гадюки выйдут из спячки

Елена Фролова

Животные

Гадюки, которые обитают в подмосковных лесах, выйдут из спячки в конце марта – апреле. Такую информацию сотрудник пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области предоставил РИАМО.

— Гадюка обыкновенная, как и большинство других видов пресмыкающихся, обычно просыпается в конце марта — апреле. Нет никаких оснований считать, что в 2021 году это произойдет позже обычного, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что гадюка обыкновенная находится в Красной книге Московской области. Однако этот вид пресмыкающихся распространен в северных округах региона. Чаще всего этих змей видели в Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Орехове-Зуеве, Павловском Посаде и других городских округах области.

Сотрудник пресс-службы ведомства также добавил, что за уничтожение краснокнижных животных предусмотрены административная и уголовная виды ответственности.

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