Назван срок, когда подмосковные гадюки выйдут из спячки

Фото: pixabay.com

Гадюки, которые обитают в подмосковных лесах, выйдут из спячки в конце марта – апреле. Такую информацию сотрудник пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области предоставил РИАМО.

— Гадюка обыкновенная, как и большинство других видов пресмыкающихся, обычно просыпается в конце марта — апреле. Нет никаких оснований считать, что в 2021 году это произойдет позже обычного, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что гадюка обыкновенная находится в Красной книге Московской области. Однако этот вид пресмыкающихся распространен в северных округах региона. Чаще всего этих змей видели в Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Орехове-Зуеве, Павловском Посаде и других городских округах области.

Сотрудник пресс-службы ведомства также добавил, что за уничтожение краснокнижных животных предусмотрены административная и уголовная виды ответственности.

Читайте также: «Могут заползти в квартиру»: серпентолог назвал сроки пробуждения змей в Москве