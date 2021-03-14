«Могут заползти в квартиру»: серпентолог назвал сроки пробуждения змей в Москве

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Гидрометцентр объявил о начале оттепели в Москве с 14 марта. Морозы сменились плюсовой температурой, а вместе с теплом начали пробуждаться самые разные представители столичной фауны. Доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин рассказал «Вечерней Москве» о том, когда в городе проснутся змеи и как быть, если соседский питон заполз в вашу квартиру.

Выход из спячки: каких змей можно встретить в Москве

По мнению эксперта, змеи, обитающие в лесах города, не потревожат горожан еще по меньшей мере месяц. Пока что пресмыкающимся попросту не хватает солнечного тепла, пояснил Черлин.

— Думаю, первые появления змей можно ожидать через месяц (не раньше середины апреля — прим. «ВМ»), а то и позже, — сказал он.

Леса столичного региона, по словам эксперта, не богаты на экзотику — их населяют гадюка и уж обыкновенные. С ужом в принципе не может быть никаких проблем, так как он не кусает человека, а вот встреча с гадюкой — это большой риск, подчеркнул серпентолог.

— Гадюка может быть смертельно опасна даже для взрослого человека, не говоря уже о детях. И нужно учитывать, что смерть может наступить не столько от самого отравления ядом гадюки, сколько от аллергической реакции на укус. Так, например, погиб мой друг: у него случился анафилактической шок после нападения гадюки, а это проявление аллергии, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Он отметил, что в городе, в отличие от леса, можно встретить вообще любую змею. Это связано с тем, что некоторые граждане держат пресмыкающихся у себя дома, как питомцев.

— В городе можно встретить любую экзотику, начиная с простых питонов, которые, кстати, довольно регулярно попадаются, и заканчивая дальневосточными полозами и другими змеями. Помню, мы даже как-то маленьких крокодилов ловили, которых кто-то выбросил на помойку, — сообщил Черлин.

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Миграция змей из леса в город — насколько это опасно?

Змеи действительно иногда перебираются поближе к человеку по тем или иным причинам, отметил герпетолог. По его словам, это происходит довольно редко, и обычно пресмыкающиеся не заходят довольно далеко, поскольку «город для них — очень опасная и некомфортная среда», где они рискуют стать добычей либо кошек и собак, либо хищных птиц.

В крайних случаях, говорит специалист, змея может забраться в чужую квартиру.

— Вполне может быть такое, когда у соседа на пятом этаже сбежал питон, а потом вылез по трубам в квартиру на втором этаже, в туалет, например. Питоны и полозы, привычные к воде змеи, могут перемещаться и по канализации. Прямо в домах они не живут, но любители могут себе их завести. Потом же может случиться все что угодно: забыл прикрыть террариум, и все — змея на свободе, — сказал эксперт.

По его информации, практика показывает, что сбегают обычно неядовитые змеи.

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Ждать ли нашествия змей весной?

Полчища змей столицу не захлестнут, но наткнуться на группы пресмыкающихся при прогулке по определенным местам можно, заявил собеседник «ВМ». Он указал, что в мегаполисе и в России в целом змеи не собираются в гигантские группы, однако такое явление можно наблюдать в Северной Америке.

— Когда подвязочные змеи (ужи — прим. «ВМ») выходят с зимовки, склоны буквально шевелятся — их просто тысячи. У нас такого не бывает, но ужи могут зимовать вместе с гадюками, образуя группы в одном месте, — пояснил Черлин.

Встретить десяток или больше змей за раз можно в кормных местах, где пресмыкающимся есть чем поживиться (мелкими лягушками или рыбой), сказал доктор наук. Также гадюки любят десятками прятаться в грудах камней, образовавшихся на пространствах, где до этого были поля.

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Что делать при встрече со змеей?

Если змея попалась в лесу, лучшая стратегия — не трогать ее и пройти мимо, подчеркнул Черлин. По его словам, у этих пресмыкающихся нет установки «наброситься и убить человека». Напротив, они напуганы не меньше его самого.

— Чтобы вас не укусили, когда бредете по лесу, обязательно наденьте сапоги. Можно даже не очень высокие, но защита ног необходима, так как змея кусает внизу, а сапоги ей не прокусить никогда, — заявил специалист.

Собирая ягоды и грибы, нужно убедиться, что в кустах не притаилась гадюка. На нее, как отмечает эксперт, «легко нарваться», поэтому с собой рекомендуется взять палочку или прутик, чтобы проверить заросли на наличие засады.

— Самое главное правило — не ловить и не хватать змею. Сама она в жизни ни за кем гоняться не подумает. При встрече она свернется и будет на вас вопрошающе смотреть. Вы в свою очередь можете посмотреть на нее, перешагнуть и пойти по своим делам. Если ее не трогать, ничего страшного не случится, — сказал серпентолог.

Этот же совет применим к тем казусам, когда змея внезапно заползла в квартиру. Пытаться поймать ее или тем более убить ни в коем случае не нужно, отметил Черлин. Лучшее, что можно сделать, — звонить спасателям и ждать их приезда.

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Что делать при укусе ядовитой змеи?

В разговоре с «ВМ» серпентолог назвал самый эффективный способ выжить после укуса змеи, например, гадюки.

— Это аварийный и далеко не самый приятный метод, но он рабочий. Нужно взять ножик, бритву или любой другой острый предмет и как можно быстрее резануть по месту укуса. Конечно, не до кости, но так, чтобы хорошо пошла кровь. Сначала она потечет черными сгустками, потом пойдет обычная, как из ранки. Затем нужно продезинфицировать рану и обязательно сходить к врачу, — рассказал Черлин.

Он подчеркнул, что этот экстренный способ нужно реализовать немедленно, не тратя времени на раздумья, поскольку важна каждая секунда.

Эксперт добавил, что высасывание яда почти не помогает: поскольку ранки от укуса слишком крохотные, «достать» токсин оттуда очень трудно.

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