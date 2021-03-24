Запрет на публичные мероприятия продлен до конца апреля в Санкт-Петербурге

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В Северной столице приняли решение о продлении запрета на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов, курение кальянов до 30 апреля. С 25 марта этого года увеличивается допустимое количество людей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Также с конца марта необходимо определенное согласование с соответствующими ведомствами проведения публичных мероприятий только численностью более 75 человек. Ранее было необходимо согласовывать мероприятия численностью свыше 50 человек.

При этом остаются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения. Запрет на митинги и пикеты действует в Петербурге с начала пандемии, сообщает Интерфакс.

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