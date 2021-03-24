Стало известно, пыльца каких деревьев вызывает аллергию у петербуржцев весной

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Многие люди с наступлением весны готовятся к обострению аллергии на растения. Врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук и член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Дмитрий Вологжанин рассказал «Невским новостям», когда этот период наступит в Санкт-Петербурге, а также как бороться с аллергическими реакциями.

По словам эксперта, весной есть большая вероятность возникновения аллергии на пыльцу цветущих деревьев.

— В нашей полосе растут три основных вида, которые могут быть причиной аллергических реакций. Это лещина, ольха и береза. Из них главная, конечно, береза. При этом первыми начинают цвести ольха и лещина, — отметил Дмитрий Вологжанин.

Ежегодно цветение растений происходит в разное время. Обычно оно начинается в середине апреля, но из-за превратностей климата может произойти и раньше. Эксперт рассказал, что существуют спецслужбы, высчитывающие количество пыльцы в воздухе. В зависимости от полученных данных они дают прогнозы для тех, кто страдает пыльцевой аллергией. При этом одним из главных способов борьбы с этим заболеванием является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод в нашей стране и во всем мире применяют уже около ста лет. Он заключается в том, что в организм человека постепенно вводят возрастающие дозы аллергена, который несет ответственность за возникновение симптомов.

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