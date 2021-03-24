Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, пыльца каких деревьев вызывает аллергию у петербуржцев весной
Фото: pixabay.com

Стало известно, пыльца каких деревьев вызывает аллергию у петербуржцев весной

Елена Фролова

Здоровье

Многие люди с наступлением весны готовятся к обострению аллергии на растения. Врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук и член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Дмитрий Вологжанин рассказал «Невским новостям», когда этот период наступит в Санкт-Петербурге, а также как бороться с аллергическими реакциями.

По словам эксперта, весной есть большая вероятность возникновения аллергии на пыльцу цветущих деревьев.

— В нашей полосе растут три основных вида, которые могут быть причиной аллергических реакций. Это лещина, ольха и береза. Из них главная, конечно, береза. При этом первыми начинают цвести ольха и лещина, — отметил Дмитрий Вологжанин.

Ежегодно цветение растений происходит в разное время. Обычно оно начинается в середине апреля, но из-за превратностей климата может произойти и раньше. Эксперт рассказал, что существуют спецслужбы, высчитывающие количество пыльцы в воздухе. В зависимости от полученных данных они дают прогнозы для тех, кто страдает пыльцевой аллергией. При этом одним из главных способов борьбы с этим заболеванием является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод в нашей стране и во всем мире применяют уже около ста лет. Он заключается в том, что в организм человека постепенно вводят возрастающие дозы аллергена, который несет ответственность за возникновение симптомов.

Читайте также: Составлен топ-5 гипоаллергенных пород кошек

Санкт-Петербургаллергиядеревья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте