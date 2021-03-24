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Аэропорт сицилийской Катании отменил все рейсы из-за извержения вулкана Этна
Фото: Zuma/TASS

Аэропорт сицилийской Катании отменил все рейсы из-за извержения вулкана Этна

Елизавета Борисова

В мире

В сицилийском городе Катания остановил свою работу аэропорт. Причиной таких мер стало очередное извержение вулкана Этна и выпавший пепел, покрывший взлетно-посадочную полосу.

Сотрудники международного аэропорта активно ведут расчистку полотна взлетно-посадочной полосы. Все ближайшие рейсы отменены или перенесены на более позднее время. Согласно онлайн-расписанию воздушной гавани, первые вылеты назначены на 13:30 по местному времени.

Напомним, вулкан Этна не прекращает своей активности с середины февраля этого года. Последствия этого на себе уже ощутили жители расположенных неподалеку городов, увидевшие покрытые пеплом улицы. Накануне ночью сейсмологи зафиксировали уже 16-й выброс лавы и пепла. Аэропорт Катании за это время прерывал работу на несколько часов как минимум дважды, сообщает РИА Новости.

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