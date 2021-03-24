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«Поскорее бы весна»: Юлия Савичева обрадовалась приходу весны
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Поскорее бы весна»: Юлия Савичева обрадовалась приходу весны

Елизавета Борисова

Звезды

Российская певица Юлия Савичева рассказала о том, как рада солнечной весенней погоде. Об этом исполнительница написала на своей странице в социальной сети Instagram.

По мнению девушки, в России недостаточно солнца, однако, когда оно появляется, настроение сразу улучшается. Она очень ждет весну и рада прогнозам синоптиков — в городе ожидается теплая неделя. Певица очень теплолюбива, и ей не нравится, когда на улице холодно.

«Я тоже в мороз не могу гулять»; «Уже совсем скоро весна полностью вступит в свои законные права, немного ждать осталось»; «Сама жду не дождусь тепла, чтобы можно было подольше гулять на улице», — поделились своими эмоциями и ожиданиями поклонники певицы.

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эмоциитеплая и солнечная погодаЮлия Савичева
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