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Психолог назвала признаки, по которым можно определить начало депрессии
Фото: pixabay.com

Психолог назвала признаки, по которым можно определить начало депрессии

Елена Фролова

Здоровье

Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в Международный день борьбы с депрессией, который отмечается 24 марта, рассказала, какие сигналы могут свидетельствовать о наличии депрессивного состояния. Об этом сообщило ФАН.

Как объяснила эксперт, у многих людей депрессия выявляется тогда, когда она развилась настолько, что ее сложно скрывать. При этом существуют сигналы, по которым можно заранее заподозрить, что есть проблемы.

— Депрессией называется пониженный фон настроения. Это период, когда человек не хочет действовать, у него мало энергии. Он чувствует себя подавленным. Все это является поводом, чтобы обратиться к специалисту, — пояснила Полина Токарева.

По ее словам, процесс решения проблемы начинается с того момента, когда человек понимает, что в этом состоянии ему не комфортно. Тогда, по мнению эксперта, нужно обращаться за помощью к психологу или психотерапевту. Изначально депрессия возникает из-за проблем психоэмоциональной сферы. Однако бывают случаи, когда ее первичные признаки связаны с физиологией. Например, о возникающем стрессовом состоянии могут свидетельствовать нарушения сна или аппетита. Помимо этого, признаками наступающей хандры могут быть неожиданные вспышки негативных эмоций, подавленные мысли, чувство вины, регулярная усталость, так называемый «уход в себя» и нежелание поговорить с близкими.

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