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«Вопрос закрыт»: МИД Турции — о покупке российских комплексов С-400
Фото: Минобороны РФ

«Вопрос закрыт»: МИД Турции — о покупке российских комплексов С-400

Иван Юминов

В мире

Вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 24 марта.

— Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт, — рассказал он, имея в виду свой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом 2019 года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400. В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки, отмечает РИА Новости.

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