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Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

Кирилл Николаев

Город

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к финальным работам по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона. Об этом в среду, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, фонтаны в столице запускают в конце апреля. Первый этап профилактических работ прошел зимой в коллекторах фонтанов. В настоящее время стартовали работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий. Специалисты очистят сооружения от загрязнений и проверят лампы подсветки. При необходимости они отремонтируют чаши и парапеты.

Бирюков подчеркнул, что всего в городе насчитывается около 600 фонтанов. Самые известные из них — фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос» на ВДНХ.

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