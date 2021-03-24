Финансист объяснил, почему ставки по кредитам должны повыситься

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Обстоятельства, спровоцированные последствиями пандемии коронавируса, стали причиной роста процентных ставок по кредитам в Российской Федерации. Об этом независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов рассказал «Экономике сегодня».

Ранее стало известно, что Агентство Национальных кредитных рейтингов (НКР) спрогнозировало увеличение средних процентных ставок на кредиты в России на 0,75-1 процентный пункт к концу 2021 года. По мнению аналитиков, главная причина этих изменений заключается в быстром переходе к нейтральной монетарной политике.

— Прогноз НКР можно назвать вполне реалистичным, так как рост процентной ставки по кредитам на один процентный пункт или чуть выше отразит текущую ситуацию, — пояснил Александр Трифонов.

По его словам, пока на территории нашей страны продолжается инфляционный процесс. Помимо этого, в 2020 году рубль упал на 20 процентов по отношению к доллару, а также на 30 процентов -к евро.

— Фактически мы имеем дело с импортом инфляции, на который и реагирует Центробанк, — объяснил эксперт.

При этом отмечается, что за последние месяцы средние показатели максимальной ставки ведущих финансовых учреждений держатся на уровне порядка 4,5 процента. Это ниже зафиксированной годовой инфляции. Согласно предположениям финансистов, повышение ставок, о котором говорит НКР, должно предотвратить миграцию денег со срочных депозитов на накопительные счета.

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