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Более 150 студентов РУТ стали донорами крови
Фото: пресс-служба РУТ (МИИТ)

Более 150 студентов РУТ стали донорами крови

Кирилл Николаев

Образование
Россия, Москва, Минаевский переулок, 2 Карта всех событий

В Российском университете транспорта при поддержке выездной бригады Центра крови ФМБА России состоялся День донора. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

В акции поучаствовали свыше 150 студентов РУТ. Специальный передвижной мобильный комплект развернулся в стенах Дома культуры РУТ. После анкетирования учащиеся направлялись на прохождение анализов для установления группы крови и уровня гемоглобина. Каждый донор проходит обязательный комплексный осмотр у врача-терапевта.

В результате донорской акции было собрано более 68 литров крови и ее компонентов. Каждый участник акции получил купон на бесплатный обед в университетском кафе.

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российские студентыдоноры кровиРУТ (МИИТ)
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