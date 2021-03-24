Более 150 студентов РУТ стали донорами крови
В Российском университете транспорта при поддержке выездной бригады Центра крови ФМБА России состоялся День донора. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе вуза.
В акции поучаствовали свыше 150 студентов РУТ. Специальный передвижной мобильный комплект развернулся в стенах Дома культуры РУТ. После анкетирования учащиеся направлялись на прохождение анализов для установления группы крови и уровня гемоглобина. Каждый донор проходит обязательный комплексный осмотр у врача-терапевта.
В результате донорской акции было собрано более 68 литров крови и ее компонентов. Каждый участник акции получил купон на бесплатный обед в университетском кафе.
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