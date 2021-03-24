Уголовная ответственность за критику власти не появится в Белоруссии

Фото: Pixabay / jorono

Поправки в законодательство об ответственности за дискредитацию Белоруссии и ее органов государственной власти не предусматривают уголовного преследования за «простую критику власти». Об этом рассказала заместитель начальника управления, начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры страны Евгения Парамонова в среду, 24 марта.

— Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях, распространенных публично, — заявила она.

Условием для наступления ответственности является направленность действий на «на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Новый закон предполагает установление ответственности за распространение заведомо ложных сведений о, в том числе, социальном, военном или политическом положении страны. При этом они должны ее дискредитировать — в публичном выступлении, интернете или СМИ, отмечает ТАСС.

Читайте также: Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить в начале апреля