Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы. Об этом в среду, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» является единственным гидросооружением в городе, которое зимой закрывается специальным надувным куполом. В настоящее время стартовали работы по подготовке фонтана к открытию.

Бирюков отметил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором. Кроме того, специалисты тщательно проверят работу всех систем.

Видео: АГН «Москва»

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