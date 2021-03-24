Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы. Об этом в среду, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» является единственным гидросооружением в городе, которое зимой закрывается специальным надувным куполом. В настоящее время стартовали работы по подготовке фонтана к открытию.

Бирюков отметил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором. Кроме того, специалисты тщательно проверят работу всех систем.

Видео: АГН «Москва»

Читайте также: Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

Петр Бирюковгородской фонтанМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте