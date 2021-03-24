Музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы
Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы. Об этом в среду, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» является единственным гидросооружением в городе, которое зимой закрывается специальным надувным куполом. В настоящее время стартовали работы по подготовке фонтана к открытию.
Бирюков отметил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором. Кроме того, специалисты тщательно проверят работу всех систем.
Читайте также: Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона