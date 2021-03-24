Москвичка украла у мужчины портмоне в ресторане быстрого питания

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Полиция задержала 32-летнюю женщину, которую подозревают в краже денежных средств и документов у мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в зале ресторана быстрого питания, который находится на улице Шоссейной. По предварительным данным, злоумышленница украла портмоне, в котором находились документы, три банковские карты и три тысячи рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде.

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